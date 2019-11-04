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    Політика

    Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте

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    Нардеп Ірина Геращенко готує заяву у Службу безпеки&nbsp; - Ірина Геращенко готує запит в СБУ щодо візиту російського депутата у Золоте
    Нардеп Ірина Геращенко готує заяву у Службу безпеки 

    Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією

    Візит депутата Держдуми Росії, лідера шовіністичної партії «Родина» Олексія Журавльова у Золоте є провокацією і вимагає жорсткої реакції Служби безпеки України, Міністерства закордонних справ та моніторингової місії ОБСЄ. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала народний депутат України, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.   

    «Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території , приїжджає “ревізор “ з Держдуми . Він ще не повісив триколор в Золотому? Бо на мосту в Станиці якісь ганчірки теліпаються…», – пише Ірина Геращенко.

    Вона повідомила, що готує відповідний запит в СБУ. «Що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої Армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська , щоб там тепер не ховаючись лазили росіяни?», – наголосила народний депутат.

    «Ми, українські політики, саме політики , а не нові обличчя без імен і прізвищ – всі в санкційному списку Москви. В цей час мордорці, які голосували за анексію Криму і введення військ на Донбас, вже вільно розгулюють Україною. Там, де наші голуби миру планують проводити « чесні вибори за українськими законами», – зазначила Ірина Геращенко.

    Раніше повідомлялося, що депутат російської Державної думи, голова шовіністичної партії «Родіна» Олексій Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

     

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Європейська солідарність СБУ пропаганда Ірина Геращенко кордон
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