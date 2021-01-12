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    Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу

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    Після виходу з Донбасу з Росії знімуть санкції, - радник - Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу
    Після виходу з Донбасу з Росії знімуть санкції, - радник
    Фото з відкритих джерел

    Комплекс угод і пропозиції України «дають золотий міст Росії на вихід», – Арестович

    Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Київ запропонував Москві «золотий міст» для завершення конфлікту на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ.

    За словами Арестовича, комплекс угод і пропозиції України «дають золотий міст Росії на вихід», після чого з неї знімуть санкції. «Це блискучий вихід для них. Але вона на це не йде», ─ зазначив радник.

    Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив, що для подальшого врегулювання конфлікту в Донбасі необхідно оновити Мінські угоди.

    Рєзніков стверджує, що Росія докладає всіх зусиль, щоб паралізувати роботу ТКГ і відмовитися від своїх зобов'язань.

    Ключову проблему в подальшому врегулюванні конфлікту віцепрем'єр бачить у небажанні Москви модернізувати прийнятий документ.

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    Теги: Росія Донбас Київ міністр санкції Мінські угоди Україна Олексій Резніков радник Олексій Арестович
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