Україна запропонувала Росії «золотий міст» для виходу з Донбасу

Після виходу з Донбасу з Росії знімуть санкції, - радник

Комплекс угод і пропозиції України «дають золотий міст Росії на вихід», – Арестович

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Київ запропонував Москві «золотий міст» для завершення конфлікту на Донбасі. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами Арестовича, комплекс угод і пропозиції України «дають золотий міст Росії на вихід», після чого з неї знімуть санкції. «Це блискучий вихід для них. Але вона на це не йде», ─ зазначив радник.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив, що для подальшого врегулювання конфлікту в Донбасі необхідно оновити Мінські угоди.

Рєзніков стверджує, що Росія докладає всіх зусиль, щоб паралізувати роботу ТКГ і відмовитися від своїх зобов'язань.

Ключову проблему в подальшому врегулюванні конфлікту віцепрем'єр бачить у небажанні Москви модернізувати прийнятий документ.

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