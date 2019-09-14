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    Громадянина Латвії судитимуть за участь у бойових діях на Донбасі

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    Житель Латвії постане перед судом за участь у конфлікті на Донбасі - Громадянина Латвії судитимуть за участь у бойових діях на Донбасі
    Житель Латвії постане перед судом за участь у конфлікті на Донбасі
    Foto: Reuters/Scanpix/LETA

    Звинувачуваний латвієць брав участь у бойових діях на сході України у складі незаконних формувань у період з лютого 2015 року по травень 2016 року

    Відземський суд Риги 29 жовтня розгляне кримінальну справу Іварса Келлійса, якого звинувачують в участі бойових дій на Донбасі.

    Про це повідомляє Delfi.

    Згідно з повідомленням, звинувачуваний латвієць брав участь у бойових діях на сході України у складі незаконних формувань і ввійшов до диверсійно-розвідувальної групи у період з лютого 2015 року по травень 2016 року.

    За даними прокуратури, Келлійс був затриманий в 2016 році. Йому був обраний запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни та нагляду поліції. Пізніше ці запобіжні заходи були скасовані.

    Зазначається, що Служба держбезпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, в рамках яких мешканцям Латвії інкримінується участь в збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ знаходяться у розшуку. Наразі вдалося затримати лише Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.

    Нагадаємо, раніше громадянин Чехії Павел Ботка, який воює на Донбасі на боці бойовиків угрупування «ДНР», у серпні підірвався на міні, внаслідок чого втратив частину ноги. Ботка не має наміру повертатися на батьківщину, де йому загрожує суворий тюремний термін за участь в незаконних збройних формуваннях. 

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