Громадянина Латвії судитимуть за участь у бойових діях на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Житель Латвії постане перед судом за участь у конфлікті на Донбасі Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Звинувачуваний латвієць брав участь у бойових діях на сході України у складі незаконних формувань у період з лютого 2015 року по травень 2016 року

Відземський суд Риги 29 жовтня розгляне кримінальну справу Іварса Келлійса, якого звинувачують в участі бойових дій на Донбасі.

Про це повідомляє Delfi.

Згідно з повідомленням, звинувачуваний латвієць брав участь у бойових діях на сході України у складі незаконних формувань і ввійшов до диверсійно-розвідувальної групи у період з лютого 2015 року по травень 2016 року.

За даними прокуратури, Келлійс був затриманий в 2016 році. Йому був обраний запобіжний захід у вигляді заборони на виїзд з країни та нагляду поліції. Пізніше ці запобіжні заходи були скасовані.

Зазначається, що Служба держбезпеки передала в прокуратуру кілька кримінальних справ, в рамках яких мешканцям Латвії інкримінується участь в збройному конфлікті на сході України. Велика частина фігурантів цих справ знаходяться у розшуку. Наразі вдалося затримати лише Іварса Келлійса і уродженця Даугавпілса Артема Скрипника.

Нагадаємо, раніше громадянин Чехії Павел Ботка, який воює на Донбасі на боці бойовиків угрупування «ДНР», у серпні підірвався на міні, внаслідок чого втратив частину ноги. Ботка не має наміру повертатися на батьківщину, де йому загрожує суворий тюремний термін за участь в незаконних збройних формуваннях.