Кремль хоче офіційно закріпити «формулу Штайнмаєра» перед зустріччю «нормандської четвірки»



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У Кремлі хочуть «залізних домовленостей» на зустрічі лідерів «нормандської четвірки»

Російська влада хоче «залізних домовленостей» на наступній зустрічі лідерів «нормандської четвірки», а також хоче офіційно закріпити так звану «формулу Штайнмаєра» перед цією зустріччю.

Про це заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, в Кремлі очікують на вирішення низки питань. Так, йдеться про розведення сил на трьох «пілотних ділянках» на Донбасі — біля Станиці Луганської, Золотого та селища Петрівське.

«Ми також вважаємо за необхідне напередодні саміту зафіксувати письмово в рамках Контактної групи так звану формулу Штайнмайєра, яка передбачає, що закон про особливий статус Донбасу починає діяти на тимчасовій основі в день виборів і на постійній основі — після виборів і підсумкової доповіді БДІПЛ ОБСЄ», — сказав Ушаков.

Він додав, що раніше Україна «не завжди виконували» досягнуті домовленості.

«Ми хочемо, аби вже була залізна домовленість, яка сприяла тому, що потім будуть вжиті реальні кроки для врегулювання кризи», — резюмував помічник Путіна.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч «нормандської четвірки» має відбутися до кінця вересня.

До слова, колишній заступник глави Адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на формулу Штайнмайера.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка в кулуарах 16-ї щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві. Як відомо, Пристайко стверджує, що нинішня влада змушена обговорювати формулу Штайнмайера в тому числі тому, що на неї дав згоду колишній президент Порошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» ще не визначено.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Джерело: Интерфакс