Глава держави звернувся до українців на півдні

Що сильнішим буде наш опір, то швидше повернеться нормальне життя

«Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній захисниці, які роблять все, щоб Росія програла»

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 27 квітня наголосив, що хоче особливо підтримати українців на півдні нашої держави. В Херсоні, в усіх громадах області, в тимчасово окупованих районах Запорізької області.

«Вдячний кожному й кожній, хто не здається. Хто протестує. Хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього. Що сильнішим буде наш опір зараз, то більше несприйняття будуть бачити окупанти, то швидше нормальне життя повернеться на нашу землю», – сказав президент.

Збройні Сили України продовжують бити загарбників на всій території, де тривають бойові дії. «Маріуполь, Марʼїнка, Попасна, Сєвєродонецьк, Ізюм, Рубіжне, Дніпрорудне, Мелітополь та всі інші наші міста й громади, які зараз в епіцентрі боротьби за Україну. Саме там виборюється майбутнє для нашого народу. Вдячний всім, хто наближає нашу перемогу!»,– наголосив Зеленський.

Також президент дав пораду європейцям, як гарантувати стабільність ринків.

Нагадаємо, тимчасово окупований Херсон не зупиняє своєї боротьби проти загарбників.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Як стало відомо,після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».