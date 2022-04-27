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    Події в Україні

    ЄС скасує мита для українського експорту – Зеленський (відео)

    Вдячний усім європейським друзям за цей крок &ndash; президент - ЄС скасує мита для українського експорту – Зеленський (відео)
    Вдячний усім європейським друзям за цей крок – президент
    фото: Офіс президента

    Єврокомісія готується прибрати усі мита й квоти для нашої продукції

    Увечері 27 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із підсумками 63 доби війни. Він повідомив, що готується важливе рішення Євросоюзу.

    «Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита й квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто й усім нашим європейським друзям за цей крок», – сказав глава держави.

    Він наголосив, що цей крок дасть нам змогу зберегти по максимуму економічну активність в Україні та наше національне виробництво.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз вслід за Британією планує скасувати всі мита та квоти для України.

    Цього тижня Британія оголосила, що зменшить мита на всі товари з України до нуля.

    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія експорт війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    ЄС скасує мита для українського експорту – Зеленський (відео)