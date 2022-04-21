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    Після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення»

    Мешканці Херсонщини чинять спротив російським окупантам - Після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення»
    Мешканці Херсонщини чинять спротив російським окупантам

    Окупанти вже вкотре перенесли дату проведення так званого референдуму на Херсонщині

    На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня.

    А в період 2-10 травня окупанти планують провести «перепис населення». Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

    Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

    Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

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    Теги: росія окупанти війна референдум Херсонщина Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення»