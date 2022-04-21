Після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення»

Окупанти вже вкотре перенесли дату проведення так званого референдуму на Херсонщині

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня сплановано проведення так званого референдуму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня.

А в період 2-10 травня окупанти планують провести «перепис населення». Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти активізували підготовку до «референдуму». Дату імітації волевиявлення народу перенесли на 27 квітня.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Херсоні військові РФ готують незаконний референдум на перші числа травня.

Окупанти навіть друкують бюлетені. За даними Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, псевдоголосування заплановане у проміжку від 1 по 10 травня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, як окупанти проводять «референдуми» на півдні України. Назвав це жалюгідним вчинком.

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