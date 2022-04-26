  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мер Херсона відмовився від співпраці з окупантами - Очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами
    Мер Херсона відмовився від співпраці з окупантами
    фото: Ігор Колихаєв / Facebook

    Мер міста також заявив про те, що залишається у де-факто окупованому місті

    Мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з російськими окупантами, які напередодні захопили міськраду. Про це Колихаєв повідомив на особистій сторінці у Facebook.

    «Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився», – написав очільник Херсона.

    Колихав також повідомив, що колаборантів Володимира Сальдо (окупанти призначили його керівником ОДА) та Олександра Кобця (російські військові вирішили, що на цій посаді він замінить чинного мера) представили працівникам органів місцевого самоврядування. Серед них:

    • заступники Колихаєва;
    • керівники комунальних підприємств;
    • керівники департаментів та управлінь Херсонського виконавчого комітету;
    • старости округів;
    • голови районних рад.

    Сам Ігор Колихаєв запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити особисто йому та його підлеглим у ситуації, що склалася. Адже співробітникам міськвиконкому окупанти наказали вже зараз робити вибір стосовно того, чи будуть вони співпрацювати з РФ.

    Крім цього, очільник Херсона додав, що до прямих вказівок Офісу президента залишається у віддаленому доступі й буде посильно здійснювати управління процесами життєдіяльності міста.

    Нагадаємо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо.

    Він раніше був мером Херсона та проводив проросійську політику.

    Днем раніше, 25 квітня у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

    Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.


    Теги: росія окупанти мер самоврядування Херсон Ігор Колихаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами