Очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами

Мер міста також заявив про те, що залишається у де-факто окупованому місті

Мер Херсона Ігор Колихаєв відмовився співпрацювати з російськими окупантами, які напередодні захопили міськраду. Про це Колихаєв повідомив на особистій сторінці у Facebook.

«Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора року тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився», – написав очільник Херсона.

Колихав також повідомив, що колаборантів Володимира Сальдо (окупанти призначили його керівником ОДА) та Олександра Кобця (російські військові вирішили, що на цій посаді він замінить чинного мера) представили працівникам органів місцевого самоврядування. Серед них:

заступники Колихаєва;

керівники комунальних підприємств;

керівники департаментів та управлінь Херсонського виконавчого комітету;

старости округів;

голови районних рад.

Сам Ігор Колихаєв запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити особисто йому та його підлеглим у ситуації, що склалася. Адже співробітникам міськвиконкому окупанти наказали вже зараз робити вибір стосовно того, чи будуть вони співпрацювати з РФ.

Крім цього, очільник Херсона додав, що до прямих вказівок Офісу президента залишається у віддаленому доступі й буде посильно здійснювати управління процесами життєдіяльності міста.

Нагадаємо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо.

Він раніше був мером Херсона та проводив проросійську політику.

Днем раніше, 25 квітня у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Окупанти вигнали із кабінетів усіх працівників. Потім людям наказали також вийти з приміщення міськради. Причину своїх дій людям не пояснили.



