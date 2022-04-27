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    Херсон масово протестує попри загрозу з боку окупантів (відео)

    &laquo;Херсон &ndash; це Україна!&raquo; - Херсон масово протестує попри загрозу з боку окупантів (відео)
    «Херсон – це Україна!»
    скріншот з відео

    Рашисти намагались розігнати людей димовими шашками та сльозогінним газом

    Тимчасово окупований Херсон не зупиняє своєї боротьби проти загарбників.

    І якщо спочатку здавалося, що сьогоднішні протести будуть розігнані, то вже зараз ясно, що жителів Херсона не залякати димовими шашками.

    Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

    В інтернет виклали нове відео, де видно, наскільки більше людей зараз на головній площі міста.

    «Це люди, які проти «ХНР» та проти приєднання до окупантів», − каже авторка відео.

    Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

    Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

    До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

    Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

    Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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    Теги: росія окупанти війна протест українці Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Херсон масово протестує попри загрозу з боку окупантів (відео)