Херсон масово протестує попри загрозу з боку окупантів (відео)

Рашисти намагались розігнати людей димовими шашками та сльозогінним газом

Тимчасово окупований Херсон не зупиняє своєї боротьби проти загарбників.

І якщо спочатку здавалося, що сьогоднішні протести будуть розігнані, то вже зараз ясно, що жителів Херсона не залякати димовими шашками.

Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».

В інтернет виклали нове відео, де видно, наскільки більше людей зараз на головній площі міста.

«Це люди, які проти «ХНР» та проти приєднання до окупантів», − каже авторка відео.

Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.

До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.

Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.

Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

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