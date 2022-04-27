Херсон масово протестує попри загрозу з боку окупантів (відео)
Рашисти намагались розігнати людей димовими шашками та сльозогінним газом
Тимчасово окупований Херсон не зупиняє своєї боротьби проти загарбників.
І якщо спочатку здавалося, що сьогоднішні протести будуть розігнані, то вже зараз ясно, що жителів Херсона не залякати димовими шашками.
Учасники акції вийшли до центру міста з прапорами України. Під загрозою застосування зброї окупантами вони скандують: «Херсон – це Україна!» та «Слава Україні! Героям слава».
В інтернет виклали нове відео, де видно, наскільки більше людей зараз на головній площі міста.
«Це люди, які проти «ХНР» та проти приєднання до окупантів», − каже авторка відео.
Нагадаємо, окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.
Як відомо, окупанти призначили очільником Херсонщини Володимира Сальдо. Сальдо – депутат міськради від партії «Блок Володимира Сальдо» та мер Херсона з 2002 по 2012 роки. Він також балотувався до парламенту від «Партії регіонів» та отримав місце у ВРУ сьомого скликання.
До слова, очільник Херсона Колихаєв відмовився співпрацювати з рашистами.
Напередодні у Херсоні військові РФ захопили будівлю міськради.
Також після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».