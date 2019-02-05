Глава Херсонської облради готовий піти з посади через справу Гандзюк



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

Мангер призупинив членство у партії «Батьківщина» на час розслідування вбивства Гандзюк, щоб «припинити усі спекуляції»

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що у разі, якщо депутати обласної радщи підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Про це Мангер повідомив в ефірі «Громадського».

На питання ведучого, чи готовий Мангер піти з посади, якшо соціальний тиск щодо справи Гандзюк буде тривати, він сказав: «На сьогодні голова облради обирається за (рішенням, ред.) кількості депутатів, які присутні в обласній раді, так? Якщо у депутатів буде таке бажання (усунути з посади, ред.), то є процедура... і я завжди підкорююсь закону».

Мангер додав, що призупинив членство у партії «Батьківщина» на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк, щоб «припинити усі спекуляції».

Також він прокоментував свої зв'язки із Олексієм Левіним, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

«Пан Лєвін є помічником депутата пана Ставицького, це депутат облради. Я з ним спілкувався рівно настільки як з помічником депутата, на цьому крапка. Пані Катерину я особисто не знав, ми з нею ніколи не спілкувались, взагалі ніде не перетинались з нею…», - наголосив Мангер.

Нагадаємо, ввечері 4 лютого близько 100 громадських активістів, колег та друзів Катерини Гандзюк провели неподалік будівлі Адміністрації президента акцію з нагадуванням, що досі не названо замовників вбивства радниці мера Херсона.

Раніше батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.