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    Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента

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    <p>Активісти запалили фаєри біля Адміністрації Порошенка</p> - Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента

    Активісти запалили фаєри біля Адміністрації Порошенка

    Фото: «Укрінформ»

    Учасники акції запалили лампадки та розгорнули плакати й банери з надписами «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк?»

    Близько 100 громадських активістів, колег та друзів Катерини Гандзюк провели неподалік будівлі Адміністрації президента акцію з нагадуванням, що досі не названо замовників вбивства радниці мера Херсона.

    Учасники акції запалили лампадки та розгорнули плакати й банери з надписами «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк?» й подібними, повідомляє «Укрінформ».

    Активісти також запалили фаєри.

     «На сьогодні вже пройшло шість місяців з моменту нападу і три місяці з моменту смерті Катерини Гандзюк й досі правоохоронними органами не названо імен замовників цього вбивства», - підкреслив один з учасників акції, громадський активіст Богдан Чумак.

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    Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента
    Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента
    Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента
    Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента

    У ході акції активісти також нагадали, що нещодавно батько Катерини Гандзюк звинуватив у причетності до злочину голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука, а також голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є членом партії «Батьківщина». У цьому зв’язку учасники заходу закликали партії БПП і «Батьківщину» відреагувати на подібні заяви батька Гандзюк й виключити вказаних осіб зі складу партій.

    Після акції на Банковій активісти пішли на вулицю Турівську до офісу партії «Батьківщина», де обіцяли провести схожий захід.

    Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

    В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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