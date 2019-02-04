Вбивство Катерини Гандзюк: активісти пікетували Адміністрацію президента



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Активісти запалили фаєри біля Адміністрації Порошенка Фото: «Укрінформ»

Учасники акції запалили лампадки та розгорнули плакати й банери з надписами «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк?»

Близько 100 громадських активістів, колег та друзів Катерини Гандзюк провели неподалік будівлі Адміністрації президента акцію з нагадуванням, що досі не названо замовників вбивства радниці мера Херсона.

Учасники акції запалили лампадки та розгорнули плакати й банери з надписами «Вибачте, так а хто вбив Катю Гандзюк?» й подібними, повідомляє «Укрінформ».

Активісти також запалили фаєри.

«На сьогодні вже пройшло шість місяців з моменту нападу і три місяці з моменту смерті Катерини Гандзюк й досі правоохоронними органами не названо імен замовників цього вбивства», - підкреслив один з учасників акції, громадський активіст Богдан Чумак.

У ході акції активісти також нагадали, що нещодавно батько Катерини Гандзюк звинуватив у причетності до злочину голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука, а також голову Херсонської облради Владислава Мангера, який є членом партії «Батьківщина». У цьому зв’язку учасники заходу закликали партії БПП і «Батьківщину» відреагувати на подібні заяви батька Гандзюк й виключити вказаних осіб зі складу партій.

Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 февраля 2019 г.

Після акції на Банковій активісти пішли на вулицю Турівську до офісу партії «Батьківщина», де обіцяли провести схожий захід.

Нагадаємо, батько херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА та партійця Блоку Петра Порошенка Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, партійця «Батьківщини» Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

В ГПУ відреагували на гучну заяву батька Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.