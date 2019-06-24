Бій без правил. Міністр енергетики прийняв пропозицію менеджера «Нафтогазу» зустрітись на рингу



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Відповіді Фаворова Насалик чекатиме протягом 48 годин

Ринг – так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому, - відреагував на заклик Фаворова Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик прийняв пропозицію керівника інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрія Фаворова зустрітися на боксерському рингу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ринг – так ринг! Але по-справжньому, по-чоловічому», - відреагував на заклик Фаворова Насалик.

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» Насалик, кажучи про екс-директора компанії Олега Прохоренко, заявив «чесно кажучи, я б набив йому морду».

«На правах в.о. директора «Укргазвидобування» готовий зустрітися з вами в зручний для вас час, щоб обговорити перспективи «Укргазвидобування», нашу інвестиційну програму, чотирирічну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів / рік на родовищах, виснажених на 85%», - відповів міністру Фаворов.

Він додав, що готовий обговорити всі ці питання в офісі Насалика або ж зустрітися на рингу в Одесі. «Там заплановано мій бій в проекті «Бокс білих комірців», - написав Фаворов, припустивши, що організатори вмовлять його опонента помінятися місцями з Ігорем Насаликом.

«Призовий фонд пропоную віддати на благодійність в газовій галузі», - резюмував топ-менеджер «Нафтогаз України».

Насалик обрав зустріч на рингу.

«Шановний @Andrew Favorov, я готовий зустрітися з Вами на рингу. Залиште свої білі комірці для інституту «благородних дєвіц». З місцем і часом визначимось. Чекаю на Вашу відповідь впродовж 48 годин», - написав міністр і додав, що «перед тим, як когось бити, треба розуміти за що». «Отже, по-перше, чи несете Ви повну відповідальність за роботу «Укргазвидобування» з кінця 2016-го до лютого 2019-го та, зокрема, утилізацію тих 40 млрд грн під виглядом збільшення видобутку газу? По-друге, чи відстояли Ви свою честь після звинувачення Вас у корупції Вашим колегою Вітренком?», - запитав міністр.

Насалик також додав, що готовий битися на рингу заради чесних правил на газовому ринку.

«Сподіваюсь, досвід участі в боях без правил у Вас є, якщо ні – то ще маєте час. Заради чесних правил на газовому ринку, я також згадаю свої змагання з боїв без правил в Свірській дивізії ВДВ», - написав Насалик.

Як повідомлялося, після інтерв‘ю «Главкома» топ-менеджер «Нафтогазу» викликав міністра на ринг.

Раніше в уряді шокували цифрою: «Укргазвидобування» просто утилізувало 40 млрд грн».

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