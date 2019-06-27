Менеджер «Нафтогазу» відповів міністру Насалику: Я готовий з вами зустрітись в двох поєдинках



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«Бої без правил ведуть до втрати енергонезалежності, репутації і здорового глузду», - зауважив Фаворов Фото: Facebook Андрія Фаворова

Андрій Фаворов розповів Ігорю Насалику, що таке «бій без правил»

Керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов, який після інтерв'ю Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика «Главкому» викликав міністра на боксерський поєдинок, відповів чиновнику на пропозицію того провести «бій без правил».

Про це Фаворов написав 26 червня у Facebook.

«Бої без правил - це наші нескінченні звернення до вашого міністерства і уряду, нескінченні і безуспішні спроби отримати ліцензії, узгодити інвестиційні плани і т.д. Бої без правил - це коли очолювана вами міжвідомча комісія ставить під сумніви результати відкритого конкурсу на ліцензії на умовах СРП і перемогу в ньому державної компанії. Бої без правил - це коли ваш радник роздає членам комісії свою фантастичну версію підсумків конкурсу, в якій фігурують приватні компанії, які запропонували набагато гірші умови, ніж «Укргазвидобування». Коли призначені вами ж експерти піддаються тиску і погрозам за свою думку і небажання проголосувати за цю фантастичну версію», - зазначив Фаворов.

Чиновник заявив, що ні йому, ні компанії, яку він очолює, «не соромно програти Exxon або Shell, або іншому лідеру нафтогазової галузі в чесній і конкурентній боротьбі за правилами».

«А ось бої без правил ведуть до втрати енергонезалежності, репутації і здорового глузду», - зауважив він.

«Суть трансформації «Нафтогазу» - впровадження прозорих європейських правил в усіх сферах діяльності. Ми хочемо жити за правилами, без корупційних домовленостей і відкатів. І так, я готовий витратити на це весь мій тестостерон. Я і надалі буду робити все можливе для захисту співробітників компанії від несправедливого переслідування і погроз фізичної розправи», - заявив Фаворов.

Він повідомив, що готовий зустрітися з Насаликом «не в одному, а в двох поєдинках».

«Перший - більш важливий для ринку. Це публічна дискусія про розвиток української газової галузі, про найбільші проблеми і вашу роль в створенні і вирішенні цих проблем. Думаю, чесна і професійна дискусія буде корисна і для галузі, і для всієї країни. Другий бій - це благородний бокс як «мистецтво, в якому два джентльмени доводять свою правоту за допомогою жестів». Бій за правилами, а не хуліганство. Можемо про інвестиції і ліцензії, можемо через бокові удари. Готовий розглянути будь-яку зручну для вас дату!» - написав Фаворов.

Раніше повідомлялося, що керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов викликав на боксерський поєдинок Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

Так він відреагував на заяву міністра про зрив планів з підвищення видобутку газу державною газодобувною компанією «Укргазвидобування», що належить «Нафтогазу України».

В інтерв'ю «Главкому» Насалик, кажучи про екс-директора компанії Олега Прохоренка, заявив: «чесно кажучи, я б набив йому морду».

«На правах в.о. директора «Укргазвидобування» готовий зустрітися з вами в зручний для вас час, щоб обговорити перспективи «Укргазвидобування», нашу інвестиційну програму, чотирирічну історію отримання ліцензій і все те, що робить наш 20 000 колектив, щоб подолати природне падіння видобутку на 1,5 млрд кубометрів / рік на родовищах, виснажених на 85%», - відповів міністру Фаворов.

Він додав, що готовий обговорити всі ці питання в офісі Насалика або ж зустрітися на рингу в Одесі. «Там заплановано мій бій в проекті «Бокс білих комірців», - написав Фаворов, припустивши, що організатори вмовлять його опонента помінятися місцями з Ігорем Насаликом.

У свою чергу Насалик прийняв пропозицію Фаворова зустрітися на боксерському рингу, запросивши того на бій без правил.