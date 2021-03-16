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    Глава МЗС Словенії переплутав прізвище Кулеби напередодні візиту до Києва

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    Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар прибуде до Києва 16 березня - Глава МЗС Словенії переплутав прізвище Кулеби напередодні візиту до Києва

    Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар прибуде до Києва 16 березня

    В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo

    Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України, в анонсі поїздки помилився в імені та прізвищі свого українського колеги.

    В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba, вказує «Європейська правда».

    Наразі цього посту вже немає на сторінці міністра.

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    При цьому, у пресслужбі міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили – у твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.

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    Анже Логар прибуде до Києва 16 березня. Під час візиту плануються його зустрічі з Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівництвом програми U-Lead з Європою та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

    Теги: МЗС міністр мова політика Facebook соціальні мережі Дмитро Кулеба
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