Глава МЗС Словенії переплутав прізвище Кулеби напередодні візиту до Києва

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар прибуде до Києва 16 березня

В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України, в анонсі поїздки помилився в імені та прізвищі свого українського колеги.

В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba, вказує «Європейська правда».

Наразі цього посту вже немає на сторінці міністра.

При цьому, у пресслужбі міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили – у твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.

Анже Логар прибуде до Києва 16 березня. Під час візиту плануються його зустрічі з Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівництвом програми U-Lead з Європою та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ