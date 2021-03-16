Глава МЗС Словенії переплутав прізвище Кулеби напередодні візиту до Києва
Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар прибуде до Києва 16 березня
В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo
Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України, в анонсі поїздки помилився в імені та прізвищі свого українського колеги.
В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba, вказує «Європейська правда».
Наразі цього посту вже немає на сторінці міністра.
При цьому, у пресслужбі міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили – у твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.
Анже Логар прибуде до Києва 16 березня. Під час візиту плануються його зустрічі з Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівництвом програми U-Lead з Європою та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ