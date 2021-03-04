«Його називали «генерал». В столиці попрощалися з першим главою МЗС Анатолієм Зленком (фото)

Прощатися зі Зленком прийшли українські політики, керівники міністерства, українські дипломати та пересічні громадяни

Після церемонії прощання Анатолія Максимовича поховали на Байковому кладовищі

У Києві попрощались з першим міністром закордонних справ незалежної України Анатолієм Зленком, який помер на 83-му році життя 1 березня.

Церемонія прощання відбувалась у приміщенні Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка. Після цього Анатолія Максимовича поховали на Байковому кладовищі.

Одними з перших у зал прощання прийшли п’ятий президент Петро Порошенко, ексміністр закордонних справ Володимир Огризко та Костянтин Грищенко, ексголова ВРУ Володимир Литвин.

Петро Порошенко висловив співчуття родині та зазначив, що Анатолій Зленко прокладав Україні шлях до НАТО і Європейського Союзу.

«Його називали «генерал». Я не знаю, чому, але коли Анатолій Максимович з'являвся в міністерстві, у кімнаті всі вставали. Не тому, що він цього вимагав, а тому, що це було ознакою поваги», – поділився Порошенко.

Також прощатися зі Зленком прийшли Павло Клімкін, Арсеній Яценюк, чинний міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівники міністерства, українські дипломати та пересічні громадяни.

Президент України Володимир Зеленський надіслав вінок, а сам з’явився ближче до кінця церемонії разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Своє останнє інтерв'ю дипломат у 2014 році дав «Главкому».