Подвійне громадянство. Кому і з якими країнами буде дозволено

Дмитро Кулеба розповів про обмеження на подвійне громадянство, які планує Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про плани дозволити в Україні подвійне громадянство з країнами Європейського союзу. Про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

«Що ви побачили в рішенні РНБО? Ви побачили контури позиції держави, яка має бути відображена в майбутньому в законодавстві щодо участі осіб із подвійним або множинним громадянством у державному житті України. Політика, яку ми реалізовуватимемо, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози, і список цих країн калібруватиме, він залежатиме від деяких критеріїв», – сказав Кулеба.

За його словами, так буде можливість тримати ореол української присутності у світі, як одного цілого, і громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання, наприклад, до країни ЄС, у перспективі зможе стати і громадянином цієї країни ЄС, і зберегти при цьому український паспорт.

«Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих усім світом, ми не маємо заважати їхній інтеграції у суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми маємо як держава докласти всіх зусиль, щоб вони залишалися українцями, щоб вони зберігали зв'язок зі своєю батьківщиною, щоб вони були адвокатами України вже в новому для себе суспільстві», – наголосив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

«Я є послідовним прихильником цієї ідеї, ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення – це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство», – підкреслив Кулеба.

Глава МЗС додав, що це політика, яка ще має знайти своє законодавче формулювання, свою реалізацію.

Раніше РНБО доручив Кабміну розробити закон щодо подвійного громадянства.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства, яке зобов’язує уряд підготувати законодавчу базу для розв'язання проблем у сфері подвійного чи множинного громадянства.

Джерело: Інтерфакс-Україна