  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Глава МЗС Туреччини відвідає Україну: дата і програма робочого візиту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до України - Глава МЗС Туреччини відвідає Україну: дата і програма робочого візиту
    Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до України
    Фото з відкритих джерелл

    Мевлют Чавушоглу приїде до Львова

    7-8 жовтня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до Львова на запрошення голови МЗС України Дмитра Кулеби. Про це повідомила пресслужба МЗС.

    У Львові міністри проведуть Дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

    Зазначається, що пріорітетну увагу міністри приділять безпековій ситуації в регіоні Чорного моря та підготовці до засідання цього року в Анкарі українсько-турецької «Квадриги» – політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини.

    Кулеба та Чавушоглу також обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах.

    Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум задля створення нових економічних можливостей для українських і турецьких компаній.

    8 жовтня Кулеба і Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції «Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій».

    «Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання Героїв Небесної сотні у Львові та вшанують пам’ять українських воїнів, які поклали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Міністри окремо відвідають меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни у селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області», – повідомили в МЗС.

    Теги: Туреччина МЗС дипломатія міністр квіти поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Глава МЗС Туреччини відвідає Україну: дата і програма робочого візиту