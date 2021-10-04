Голова МЗС назвав дві загрози для України від режиму Лукашенка

На думку міністра, кордон України з Білоруссю потребує зміцнення

Наразі існує щонайменше дві реальні загрози для України, джерелом яких є Білорусь. Про це в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На думку голови українського МЗС, заяви білоруського режиму про намір закупити в РФ озброєння на суму $1 млрд для зміцнення кордону з нашою країною робляться щоб підкреслити, що начебто Україна становить загрозу для Білорусі.

«Але Україна як раз ніякої загрози для Білорусі не представляє. Втім, ми бачимо вже, як мінімум, дві реальні загрози, які можуть надходити з Білорусі в Україну. Перша загроза – це потенційна військова загроза. Я свідомо кажу потенційна, оскільки ми не бачимо там прямих ознак підготовки військової агресії. Друга загроза – це повторення міграційних криз, які Білорусь влаштувала з Литвою і Польщею. Ясно, що Україна представляє менший інтерес, тому що ми все одно виловимо прохачів притулку в ЄС. Або якщо вони навіть потраплять в ЄС, за угодою про реадмісію, ми їх приймемо назад», – підкреслив Дмитро Кулеба.

Також керівник зовнішньополітичного відомства додав, що хоча потенційна проблема нелегальної міграції з Білорусі не буде для України такою ж болючою, якою вона є для Польщі та Литви, вона все одно може обернутися певною кризою. Тому міністр підкреслив, що виступає за зміцнення білорусько-українського кордону.

Відповідаючи на питання журналістів, що робить Україна для визволення своїх громадян, що перебувають у Білорусі за ґратами, Кулеба повідомив, що на разі Україна робить усе можливе для їх звільнення.

«Ми робимо все можливе для того, щоб до них ставилися гідно, поки вони за гратами, і щоб їх звільнили. Ми не розірвали контакти, у нас є посольство і посол в Білорусі. Захист інтересів українців, які страждають від репресій білоруського режиму, є на даний момент їх головним завданням», – підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір придбати у Росії озброєння на загальну суму понад $1 млрд. Білоруська армія хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

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