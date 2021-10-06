Влада готується відкласти штрафи за неповідомлення про бенефіціарів. Нові деталі

Рада хоче відтермінувати необхідність внесення до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника ще на дев’ять місяців

За неповідомлення про кінцевих бенефіціарних власників восени штрафувати не будуть, переконує міністр юстиції

Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) не розпочнеться з 11 жовтня через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи та значний попит на таку реєстрацію. Про це повідомив глава Мін’юсту Денис Малюська у Facebook

«Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також)», – заявив міністр.

За його словами, це пов’язане з низькою пропускною спроможність реєстраційної системи і з тим, що кількість юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, становить більше 1 мільйона. Станом на 6 жовтня відомості подали лише 171,3 тис. юрособи.

Малюська також нагадав, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, неможливо буде складати адмінпротоколи.

Міністр не рекомендує зараз «брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ».

Малюська переконаний, що проблему має остаточно вирішити законопроєкт №5807 про збільшення терміну для подання інформації, який внесений до парламенту ще 27 липня.

Нардеп Ігор Фріс сьогодні повідомив, що комітет Ради з питань економічного розвитку одноголосно прийняв рішення відтермінувати необхідність внесення до ЄДР інформації про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) для всіх без виключення суб’єктів господарювання та громадських організацій ще на дев’ять місяців.

фото: Ігор Фріс / Facebook

«Тепер треба прийняти (законопроєкт №5807, – ред) його за основу і в цілому вже завтра (четвер), щоб залишили принаймні один день на підпис цього закону президентові України, і таким чином вкластися в строки, щоб зняти цю неприємну фінансову загрозу для бізнесу та громадянського суспільства та дати їм можливість уникнути штрафів», – написав Фріс у Facebook.