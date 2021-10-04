Український консул відвідав Саакашвілі в грузинській в'язниці

Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі

Стан Саакашвілі задовільний, запевнили у МЗС

Український консул сьогодні відвідала експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці. Про це «Главкому» заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Український консул сьогодні відвідала громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії. Стан Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював», – повідомив прессекретар МЗС.

Ніколенко зазначив, що українське міністерство та посольство в Тбілісі продовжать надавати Саакашвілі консульську та правову допомогу як українському громадянину.

«Консул також взаємодіє із його адвокатами», – додав він.

До слова, колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання.

Зазначимо, це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.

Стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.