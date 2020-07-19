Глава НБУ Шевченко пояснив ситуацію з боргами за комунальні послуги



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Сім’я нового голови правління НБУ Кирила Шевченка не має заборгованості по оплаті комунальних послуг

«На даний момент жодних заборгованостей за оплату комунальних послуг в родині Шевченко не існує» – адвокат

Сім’я нового голови правління НБУ Кирила Шевченка не має заборгованості по оплаті комунальних послуг, а 1,2 млн грн, які зазначені як такі, є додатковим внеском інвесторів на добудову ЖК Фундуклеевский через банкрутство забудовника.

Це питання утворилось у зв’язку зі складною історією будівництва ЖК Фундуклеєвский, банкрутством компанії забудовника «Консоль ЛТД», пише Тарас Пошиванюк, адвокат глави НБУ в листі, текст якого має.

Як повідомляється, в результаті протиправних дій власників будівельної компанії «Консоль ЛТД» житловий комплекс не був добудований у зазначені терміни, а саме підприємство було введено в банкрутство.

Діяльність компанії «Консоль» безпосередньо пов’язують з колишнім головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, колаборантом Володимиром Константиновим. Після початку окупації Криму Росією, Константинов став головою окупаційної Державної ради Криму.

Константинов запевняє, що до фірми «Консоль» і її родинним структурам ні він, ні його родина відносини вже не має. Тому він не несе відповідальності перед ошуканими пайовиками і не причетний до того, що фірми з консолевської плеяди регулярно перемагають на будівельних тендерах.

У зв’язку з цим у травні 2015 року власники майнових прав на квартири вирішили об’єднатися для створення ОСМД «Фундуклеєвський». При цьому керівниками цього ОСМД дивним чином були обрані особи, які мали тісні зв’язки з фактичними власниками будівельної компанії «Консоль ЛТД».

«Збанкрутіла компанія продовжувала контролювати об’єкт житлової забудови і впливати на хід будівництва та виводити кошти і майно», – йдеться в листі.

Паралельно була розроблена схема, за якою всі тяготи добудови ЖК покладалися на інвесторів. При цьому сім’я Кирила Шевченка зробила 100% оплату майнових прав на житлову нерухомість у зазначеному житловому будинку ще в 2005 році.

Згідно з додатковими зобов’язаннями родині Шевченків було нараховано ще 1,2 млн грн платежів, а власники «Консоль ЛТД» повністю уникли відповідальності, хоча саме вони несли повну відповідальність за добудову ЖК.

Значна кількість інвесторів не погодилося і відстоювали свої права у судових інстанціях. Таким шляхом пішла і сім’я Шевченко. Керівництво ОСМД, у свою чергу, звернулось до Шевченківського районного суду Києва з позовом про стягнення заборгованості у розмірі 1,2 млн грн за внесками в ремонтний фонд.

«Рішенням зазначеного суду позовні вимоги були задоволені», – зазначає адвокат.

Тим не менш, в подальшому, була подана апеляційна скарга, за результатами розгляду якого постановою Київського апеляційного суду від 03.02.2020 р. по справі № 761/39110/16-ц скасовано рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12.08.2019 і відмовлено повністю у відмовленні в задоволенні позову позову ОСМД «Фундуклеєвський».

«Таким чином, на даний момент жодних заборгованостей за оплату комунальних послуг в родині Шевченко не існує», – сказав адвокат Тарас Пошиванюк.

На поточний момент йде розслідування фактів можливого заволодіння керівниками ОСББ «Фундуклеєвский» засобами ремонтного фонду, нераціонального його використання та приховування раніше скоєних кримінальних злочинів. Зазначений ремонтний фонд був створений учасниками ОСМД за рахунок власних інвестиційних коштів.

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