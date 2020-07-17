Новий голова Нацбанку заборгував 1,2 млн грн за комуналку в елітному будинку



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Кирило Шевченко із сім'єю проживає у ЖК «Фундуклєєвський» на вул. Богдана Хмельницького, 58-А

ОСББ намагається через суди вибити борг із сім'ї Кирила Шевченка

ОСББ «Фундуклєєвський», керуюча компанія однойменного житлового комплексу на вул. Богдана Хмельницького, 58-А в центрі Києві, судиться за комуналку з повними тезками призначеного нового голови Нацбанку Кирила Шевченка на суму 1,2 млн грн. Про це пише pg.

ОСББ доводиться у суді вибивати заборгованість у Юлії Миколаївни та її чоловіка Кирила Євгеновича Шевченків. Про це свідчать дані реєстру судових рішень.

Сайт «Фундуклєєвського» містить прізвища, суми боргів, а також рішення судів щодо боржників. Скажімо, у 2019 році Шевченківський райсуд Києва зобов'язав мешканців розплатитися з ОСББ. Одне з останніх рішень – на суму 1,2 млн грн.

Пара також має борги за опалення на суму майже 33 тис. грн.

«Своїми діями вони залізли до кишень сусідів, чим поставили себе поза колективом співвласників», — пише керівництво ОСББ, перераховуючи прізвища тих, хто забув оплатити комуналку. Серед них фігурує і родина Шевченків.

Шевченківський суд зобов'язав родину Шевченків сплатити борг, а Київський апеляційний суд скасував це рішення. Зараз ОСББ дійшло до Верховного Суду. У травні 2020 року відкрили касаційне провадження.

ЖК «Фундуклєєвський» - це елітна новобудова на вул. Богдана Хмельницького, 58-А в центрі Києва. Вона побудована у 2015 році і відома через скандал про забудову пам'ятки архітектури — Київського велотреку (1913 р.). На сайті ОСББ повідомляється, що у боржників К. Є. Шевченка та Ю. М. площа квартири складає 304,6 кв. м.

У декларації нового голови НБУ зазначено, що він з 2015 року з дружиною Юлією Миколаївною володіє квартирою розміром 304,60 «квадратів» у Києві.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України. «За» проголосували 332 нардепи.