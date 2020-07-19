Нідерланди почали нове розслідування проти Росії щодо катастрофи MH17



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17 липня російські ЗМІ поширили фейк про нібито початок нового розслідування проти України

Нідерланди розпочали нове розслідування у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він зазначив, що 17 липня російські ЗМІ поширили фейк про нібито початок нового розслідування проти України для з'ясування, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій.

Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою та зазначив, що розслідування стосується саме дій Росії напередодні катастрофи.

«Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00.00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський «Бук» перетнув кордон і за декілька годин до збиття цим «Буком» малайзійського боїнга», — пояснив Єнін.

Нагадаємо, що Україна та інші члени Спільної слідчої групи закликають Російську Федерацію визнати свою відповідальність в трагедії, виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема резолюцію Радбезу ООН 2166, та співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Днями уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Джерело: РБК-Україна