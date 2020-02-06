Глава УГКЦ Святослав розповів, що для України може принести візит Зеленського до Папи Римьского



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8 лютого президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Ватикані з Папою Римським Франциском Колаж: ugcc.ua

Блаженніший Святослав наголосив, що Ватикан є суб'єктом міжнародного права, тому візит президента обов'язково принесе якісь нові наступні кроки на дипломатичному полі

Українська Греко-католицька церква (УГКЦ) вітає зустріч президента України Володимира Зеленського зі Папою Римським Франциском, яка має відбутися 8 лютого.

Про це сказав предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав під час ефіру програми «Відкрита Церква».

«Думаємо, що відносини між Святим Престолом і Україною, зокрема в контексті війни, яку Росія веде проти України, є дуже важливими. Адже Святий Престол є не тільки важливим релігійним центром, а й осердям світової дипломатії», – підкреслив предстоятель УГКЦ.

«І тому, – додав Блаженніший Святослав, – коли ми кажемо, що немає військового розв'язання збройного конфлікту на Донбасі, то альтернативою завжди є дипломатія, діалог, міжнародні відносини. А Ватикан є суб'єктом міжнародного права».

На переконання архиєрея, візит президента обов'язково принесе якісь нові наступні кроки на дипломатичному полі.

«Сподіваюся, вони будуть корисними для України. Ми неодноразово висловлювалися щодо того, що Україна серйозно потребує розвинути свою політику, свою стратегію відносин з Апостольською столицею», – вважає предстоятель УГКЦ.

Він зауважив, що поки що немає нового посла України при Ватикані. Але особа, яка незабаром буде призначена, втілюватиме політику України щодо Римської Апостольської столиці.

Глава церкви також висловив очікування, що під час розмови Папи Франциска з Володимиром Зеленським йтиметься про життя Греко-католицької та Римо-католицької церков в Україні.

«Бо католики візантійського і латинського обрядів є меншістю в Україні. І очевидно, що в демократичній державі права меншості повинні бути забезпечені», – переконує Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7-8 лютого здійснить офіційні візити до Італії і Ватикану. Під час візиту до Італії заплановані його зустрічі з президентом Серджо Маттареллою та прем’єрміністром Джузеппе Конте.

8 лютого президент України зустрінеться у Ватикані з Папою Римським Франциском. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.