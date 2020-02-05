Зеленський зустрінеться у Ватикані з Папою Римським Франциском
Програмою візиту передбачена аудієнція Володимира Зеленського з Його Святістю 8 лютого
Президент України прибуде до Італії наприкінці тижня
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого здійснить офіційний візит до Ватикану, де зустрінеться з Папою Римським Франциском.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
«Програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском», - йдеться у повідомленні.
Відбудеться також зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.
7 лютого Зеленський здійснить візит до Італії, під час візиту заплановані зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою та прем’єрміністром Італії Джузеппе Конте.
Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності
Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.