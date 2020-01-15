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    У світі

    Папа Римський вперше призначив жінку на топ-посаду у Ватикані

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    Ді Джованні працює в Держсекретаріаті Святого Престолу з 1993 року - Папа Римський вперше призначив жінку на топ-посаду у Ватикані
    Ді Джованні працює в Держсекретаріаті Святого Престолу з 1993 року

    Франческа Ді Джованні працюватиме заступником секретаря відділу Держсекретаріату Святого Престолу з питань багатосторонніх відносин

    Папа Римський Франциск вперше в історії призначив жінку на топ-посаду у Ватикані. Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що Франциск призначив Франческу Ді Джованні заступником секретаря відділу Держсекретаріату Святого Престолу з питань багатосторонніх відносин.

    «Ді Джованні працює в Держсекретаріаті Святого Престолу з 1993 року. Спочатку займалася питаннями, які стосуються сфери багатосторонності, насамперед, мігрантів та біженців, міжнародного гуманітарного права, положення жінок, комунікації, інтелектуальної власності і туризму», - йдеться у повідомленні.

    Державний секретаріат є головним та найбільш впливовим офісом Ватикану, який курує внутрішньою бюрократичну роботу та дипломатичні відносини з іншими країнами.

    Наразі жінки у Ватикані вже займають кілька важливих посад. Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані.

    Нагадаємо, раніше Рада єпископів Ватикану попросила Папу Римського Франциска дозволити жінкам отримувати сан священника.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Ватикан активізують співпрацю. Зокрема, сторони домовилися про поставки гуманітарної допомоги від Ватикану.

    Раніше також повідомлялося, що Франциск створив Апостольський екзархат для вірян Української греко-католицької церкви, які проживають на території Італії. Нова церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. До екзархату входить близько 70 тисяч вірян з 145 громад.

    Папа Римський Ватикан Україна жінка
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