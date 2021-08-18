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    Голова Миколаївської ОДА стверджує, що на Сході країни громадянська війна

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    Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім - Голова Миколаївської ОДА стверджує, що на Сході країни громадянська війна
    Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім

    Миколаївський керманич підтвердив свої ж слова, які говорив сім років тому

    Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім вважає, що бойові дії на території Луганської та Донецької областей – це громадянська війна.

    Таку думку миколаївський губернатор повторив у коментарі місцевим журналістам в день презентації плану заходів з нагоди святкування 30–річчя Незалежності України.

    Кореспондент миколаївського видання «Шиповник» попросила Віталія Кіма пояснити, що він мав на увазі в 2014 році, коли писав, що на сході України відбувається громадянська війна.

    Через 7 років миколаївський губернатор підтвердив свої ж слова, що на Донбасі воюють громадяни України проти інших громадян України, які перебувають під керівництвом Росії.

    – Я писав це в контексті того, що зброя в руках українців і українців (з обох сторін конфлікту, – прим.). Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські.

    Громадянство України, на той момент, було у обох (сторін конфлікту, – прим.). Зараз відбувається війна де–юре – громадянська війна. Де–факто – російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад. Коли влада в Росії зміниться, тоді наші громадяни до нас повернуться, – сказав Віталій Кім.

    Зазначимо, що війна на Донбасі – збройний конфлікт, який почався з вторгнення російських збройних формувань в квітні 2014 року на територію українського Донбасу. Конфлікт має статус міжнародного і є продовженням російської збройної агресії проти України. Ряд міжнародних організацій і країн виступили проти російської агресії в Україні.

    Теги: війна Миколаївщина агресія Миколаїв
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    Голова Миколаївської ОДА стверджує, що на Сході країни громадянська війна