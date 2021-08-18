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    Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий

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    Стан здоров&rsquo;я пораненого &ndash; задовільний - Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий
    Стан здоров’я пораненого – задовільний
    Фото: пресцентр ООС/Facebook

    На півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

    Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранений український військовий. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Так, поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював позиції українських військових зі стрілецької зброї.

    В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-го калібру.

    Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

    В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

    Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    «В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

    На обстріли противника сили ООС відкривали вогонь у відповідь.

    Нагадаємо, за добу 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

    Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі війна
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    Бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші», поранений український військовий