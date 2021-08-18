  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус
    Думки вголос

    Нове командування операції Об’єднаних сил дає неповну інформацію про ситуацію на фронті

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Командувач операції Об&rsquo;єднаних сил дав наказ вивести з фронту більшість контрснайперських підрозділів - Нове командування операції Об’єднаних сил дає неповну інформацію про ситуацію на фронті
    Командувач операції Об’єднаних сил дав наказ вивести з фронту більшість контрснайперських підрозділів

    Лідерство на війні неможливе без довіри

    Мовою оригіналу

    Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.

    Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.

    После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:

    • «С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня».
    • «С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия».
    • «С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия».

    На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.

    Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.

    Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.

    Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.

    Лидерство на войне невозможно без доверия.

    Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что «назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии», очень быстро сменятся пониманием, что «совок», он не по возрасту определяется, «совок» – в голове.

    «Боевые генералы» несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Павло Клімкін
    Павло Клімкін

    Дипломат

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Роман Бочкала
    Роман Бочкала

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нове командування операції Об’єднаних сил дає неповну інформацію про ситуацію на фронті