Нове командування операції Об’єднаних сил дає неповну інформацію про ситуацію на фронті

Лідерство на війні неможливе без довіри

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Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.

Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.

После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:

«С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня».

«С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия».

«С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия».

На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.

Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.

Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.

Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.

Лидерство на войне невозможно без доверия.

Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что «назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии», очень быстро сменятся пониманием, что «совок», он не по возрасту определяется, «совок» – в голове.

«Боевые генералы» несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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