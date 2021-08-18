Нове командування операції Об’єднаних сил дає неповну інформацію про ситуацію на фронті
Лідерство на війні неможливе без довіри
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Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.
Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.
После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:
- «С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня».
- «С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия».
- «С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия».
На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.
Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.
Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.
Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.
Лидерство на войне невозможно без доверия.
Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что «назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии», очень быстро сменятся пониманием, что «совок», он не по возрасту определяется, «совок» – в голове.
«Боевые генералы» несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.
Джерело: блог Юрія Бутусова