Жителька Золотого-4 потрапила під обстріл бойовиків

Жінку госпіталізували до лікарні в Лисичанську

Російські бойовики на Донбасі обстріляли Золоте-4 у Луганській області. В результаті обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.

«17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні», – зазначив він.

За уточненими даними, жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Крім того, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець в результаті обстрілу позицій Збройних сил у Причепилівці.

Нагаадаємо, вчора бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші». Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.