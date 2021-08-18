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    Жителька Золотого-4 потрапила під обстріл бойовиків

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    Від ворожих обстрілів продовжують страждати мирні жителі Донбасу&nbsp; - Жителька Золотого-4 потрапила під обстріл бойовиків
    Від ворожих обстрілів продовжують страждати мирні жителі Донбасу 
    Фото: ОБСЕ

    Жінку госпіталізували до лікарні в Лисичанську

    Російські бойовики на Донбасі обстріляли Золоте-4 у Луганській області. В результаті обстрілу поранення отримала місцева мешканка. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

    За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.

    «17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні», – зазначив він.

    За уточненими даними, жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

    Крім того, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець в результаті обстрілу позицій Збройних сил у Причепилівці.

    Нагаадаємо, вчора бойовики на Донбасі 11 разів порушили «режим тиші». Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

    Як повідомлялося, 10 серпня неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. У результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна – перебувають у медичному закладі, їхній стан – задовільний.

    Крім того, унаслідок ворожого обстрілу з боку російських гібридних сил в Новоселівці Другій на Донеччині загинув літній чоловік.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі Луганщина зброя війна обстріл жінка Операція Об’єднаних сил
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    Жителька Золотого-4 потрапила під обстріл бойовиків