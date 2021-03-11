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    Голова НКРЕКП Тарасюк платив Лещенку за інформпідтримку. Нардеп оприлюднив суму

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    Гончаренко стверджує, що після програшу на виборах Лещенко вирішив повернути Тарасюку кошти послугами з піару і медіа-підтримки - Голова НКРЕКП Тарасюк платив Лещенку за інформпідтримку. Нардеп оприлюднив суму
    Гончаренко стверджує, що після програшу на виборах Лещенко вирішив повернути Тарасюку кошти послугами з піару і медіа-підтримки

    «Бажання спонсора для Лещенка це святе», – заявив Гончаренко

    Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заплатив Сергію Лещенку 414 500 гривень, ставши спонсором його передвиборчої кампанії в 2019 році.

    Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook з посиланням на звіт Нацагентства з запобігання корупції.

    «Знаєте скільки коштує Лещенко? 414 тисяч 500 гривень. Перевірено Тарасюком. Ще в 2019 році нинішній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк заплатив видатному залізничнику Сергію Лещенку 414 500 грн і той до сьогоднішнього дня рве на собі сорочку і захищає свого спонсора. Строчить десятки постів і байдуже що в робочий час і ледь з робочого комп’ютера Укрзалізниці – бажання спонсора для Лещенка це святе», – заявив Гончаренко.

    Після програшу на виборах Лещенко вирішив повернути кошти послугами з піару і медіа-підтримки.

    «Гроші Тарасюк дав Лещенку на депутатську кампанію, той вибори програв, але повертати 414 500 тисяч якось треба. От один чиновник в Укрзалізниці захищає іншого чиновника в НКРЕКП, який заплатив кілька сотень тисяч гривень», – додав нардеп.

    Теги: Сергій Лещенко НКРЕКП вибори депутат Олексій Гончаренко
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