Інвестори вимагають від Зеленського забезпечити виконання меморандуму щодо «зеленої» енергетики

Інвестори очікували, що держава своєчасно погасить 40% боргу перед ними (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося

Президент України Володимир Зеленський має втрутитись в критичне ігнорування владою умов меморандуму щодо відновлюваної енергетики, оскільки Кабінет міністрів порушує графік виплати боргів за вироблену в 2020 році зелену електроенергію.

Про це йдеться в листі провідних галузевих асоціацій – Європейсько-Українського енергетичного агентства, Української вітроенергетичної асоціації та Української асоціації відновлюваної енергетики.

«Президент України є гарантом додержання Конституції України та реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі. Невиконання умов меморандуму, що був підписаний в результаті медіації, що проводилась Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, ставить під сумнів здатність країни забезпечити впровадження «Зеленої Угоди» (Green Deal) та відповідати європейському курсу із розвитку «зеленої енергетики», як однієї із пріоритетних галузей для забезпечення національної безпеки та сталості (sustainability) національної економіки», – говориться в листі на президента.

Представники інвесторів нагадують, що 10 червня 2020 року між асоціаціями, Кабміном та НКРЕКП було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Серед головних умов – забезпечення виплати боргу на суму 22,4 млрд грн згідно такого графіку – 9 млрд грн до кінця 2020 року та решту 13,4 млрд грн у 2021 році (щоквартально в розмірі 3,35 млрд грн).

Також повідомляється, що НЕК «Укренерго» у грудні 2020 року залучило кредити для погашення боргів перед ДП «Гарантований покупець» у розмірі 5 млрд грн від «Ощадбанку», 4 млрд грн – від «Укрексімбанку» та 1.25 млрд грн – від «Укргазбанку». Перші два транші з цих коштів були сплачені в лютому по 3,1 млрд грн виробникам «зеленої» енергії та 3,1 млрд грн «Енергоатому».

«Виробники електроенергії отримали 14% замість 40%, передбачених Меморандумом. Нагадаємо, що до 31 березня 2021 року (день завершення першого кварталу) мають бути виплачені наступні 15% заборгованості минулого року, проте нам не відомо про джерело та графік сплати цього траншу», - зазначають інвестори.

Вони підкреслюють, що неодноразово звертались із закликом про необхідність виконання положень меморандуму та норм чинного законодавства в частині налагодження платіжної дисципліни, а також забезпечення виплат наявної заборгованості, проте всі наші листи та звернення залишаються без уваги.

«Якщо платіжна дисципліна ДП «Гарантований покупець» не буде відновлена шляхом забезпечення надійних джерел фінансування, це призведе до низки негативних наслідків, яких ми прагнули уникнути під час переговорів про меморандум… Просимо вас у повному обсязі забезпечити виконання положень меморандуму без будь-яких подальших затримок», – говориться в листі на адресу президента.

Також відповідний лист було направлено на керівників Кабміну, Міненерго, НКЕРКП, Укренерго, ЄБРР, Енергетичного співтовариства, а також Міжнародної фінансової корпорації.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що меморандум з виробниками «зеленої» енергії виконується. Він зазначив, що є затримка, але порушувати меморандум і не погашати борги Кабмін намірів немає.

При цьому нардеп, співголова міжфракційного об'єднання «Чиста енергія – здорове навколишнє середовище» Олексій Гончаренко вважає, що Шмигаль виправдовується про виконання «зеленого» меморандуму, хоча сам порушує його.

Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.

Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень «старого» боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.

На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску «зелених» аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.