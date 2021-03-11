Історія від Путіна. На сайті Всесвітнього економічного форуму княгиню Ольгу назвали «російською» (фотофакт)

Княгиню Ольгу чомусь назвали «російським монархом», а Київську Русь – «предком російської держави»

На сайті Всесвітнього економічного форуму з’явилась стаття про шістьох жінок, що змінили світову історію із дуже дивним розділом про княгиню Ольгу. Про це розповів народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко в мережі Facebook.

Гончаренко зазначив, що княгиню Ольгу чомусь назвали «російським монархом», а Київську Русь – «предком російської держави». По-друге, для повного абсурду, князя Ігоря перейменували в Івана.

«Сподіваюсь, тому хто писав цю статтю проведуть відповідний урок історії й розкажуть, що в часи княгині Ольги до заснування міста Москва лишалося ще дві сотні років», – написав Гончаренко.

Княгиню Ольгу назвали «російським монархом»

Росія намагається присвоїти історію хрещення України-Русі. Московський патріархат «привласнив» княгиню Київської Русі Ольгу, назвавши її «росіянкою». «Свята рівноапостольна велика княгиня російська Ольга», – можна прочитати в так званому православному календарі російських церковників.

Раніше президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

Довідка. Княгиня Ольга народилася близько 920 року і була першим в Київській Русі політиком, який прийняв християнство. А вже при правлінні її онука Володимира була хрещена вся Русь.

Після свого хрещення Ольга почала зводити християнські храми, одним з яких стала дерев'яна церква на честь святої Софії. Вона згоріла в 1017 році, але правнук Ольги, Ярослав, спорудив на цьому місці кам'яний храм, який зберігся до сих пір.

Померла Ольга в 969 році, її ховали за християнським обрядом. До лику святої рівноапостольної її зарахували в XVI столітті.