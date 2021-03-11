РНБО розгляне санкції проти соратників Лукашенка – нардеп

Нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко отримав відповідь від Офісу президента України стосовно свого звернення щодо санкцій проти білоруських чиновників і бізнесменів. Про це Гончаренко повідомив у Telegram. Він також оприлюднив відповідний документ.

«Надійшла відповідь від голови Офісу президента про те, що мій запит про введення санкцій стосовно білоруських топчиновників та бізнесменів, які своїми статками підтримують режим Лукашенка, переданий до РНБО», - написав він.

Зокрема, у документі сказано, що «депутатський запит щодо введення обмежувальних заходів (санкцій) для окремих громадян Білорусі спрямований до Апарату РНБО для розгляду та інформування вас про результати».

Гончаренко уточнив, що «є такий Микола Воробей, проти якого введені санкції ЄС. Він є «гаманцем» Лукашенка, але разом з тим саме Микола Воробей володіє Прикарпатзахідтранс. Це компанія, якою користувався Медведчук і яка володіла сумнозвісною трубою Медведчука. Тобто, по суті, окрім того, що Воробей є «гаманцем» Лукашенка, він також і є «гаманцем» Медведчука. Крім цього, Медведчук та Козак тримають великі суми в банку Вороб'я».

При цьому не уточнюється, коли РНБО розгляне питання цих санкцій.

Нагадаємо, засідання РНБО має відбутися цього тижня. Раніше повідомлялося, що воно пройде 12 березня, проте в ЗМІ з'явилася інформація, що засідання перенесли на 11 березня. Порядку денного засідання поки що немає.