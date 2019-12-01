«Готові прийняти пару областей РФ»: Кулеба потролив спікера Держдуми



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Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

Український віцепрем’єр відреагував на скандальну заяву спікера Держдуми Росії

Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відкидає застереження глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про можливий вихід низки областей зі складу України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

«Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде», - наголосив Кулеба.

Натомість, за його словами, «готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя».

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 грудня 2019 р.

Нагадаємо, спікер російської Державної думи В’ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиск малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.

Згодом глава МВС України Арсен Аваков різко відреагував на слова глави Держдуми Росії.