Російські депутати вже почали вільно розгулювати в зоні розведення військ на Донбасі

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

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Мордорці, які голосували за анексію Криму і введення військ на Донбас, вже вільно розгулюють Україною

Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території, приїжджає «ревізор» з Держдуми.

Він ще не повісив триколор в Золотому? Бо на мосту в Станиці якісь ганчірки теліпаються, й наші голуби миру ані мур-мур. Готую запит в СБУ, що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої Армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська , щоб там тепер не ховаючись лазили росіяни? Й чи означає це, що депутати ВР так само вже можуть ходити з інспекцією по позиціям бойовиків. Треба негайно сформувати групу депутатів, і поїдемо.

Р.S. Ми, українські політики, саме політики, а не нові обличчя без імен і прізвищ - всі в санкційному списку Москви. В цей час мордорці, які голосували за анексію Криму і введено військ на Донбас, вже вільно розгулюють Україною. Там, де наші голуби миру планують проводити «чесні вибори за українськими законами».

Джерело: блог Ірини Геращенко

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