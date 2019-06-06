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    Політика

    Грицак залишається главою СБУ: Рада відмовилась відпавляти його у відставку

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    Грицак залишається главою СБУ: Рада відмовилась відпавляти його у відставку

    Народні депутати не підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського щодо відставки Василя Грицака

    Верховна Рада відмовилась відправляти у відставку голову Служби безпеки України Василя Грицака.

    За президентський проєкт постанови проголосували лише 78 народних депутатів, при 226 необхідних.

    Перед голосуванням спікер Андрій Парубій закликав депутатів подякувати Грицаку за віддану роботу, «якою захоплюються спецслужби світу».

    Нагадаємо, перед цим Рада відмовилась відправляти у відставку міністрів, призначених по квоті президента, Павла Клімкіна та Степана Полторака.

    Таким чином Верховна Рада не підтримала жодної ініціативи Володимира Зеленського щодо відставки кадрів Петра Порошенка.

    Слід зазаначити, що 22 травня президент Зеленський призначив першим заступником голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова. Зеленський вже встиг дати йому перші завдання.

    Верховна Рада СБУ Василь Грицак відставка
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