Рада відмовилася звільнити міністра оборони Полторака



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Міністр оборони Степан Полторак

За прийняття проєкту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони Степана Полторака. За прийняття проєкту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226.

Напередодні під час засідання Комітету Верховної Ради питань національної безпеки і оборони міністр оборони Степан Полторак заявив, що з повагою ставиться до рішення президента Володимира Зеленського призначити іншу людину на цю посаду і готовий допомагати наступнику в роботі.

«Я з великою повагою ставлюся до конституційного права новообраного Президента України визначитися з міністром оборони — права на зміни і права запропонувати нового очільника оборонного відомства. Тому одразу після того як він склав присягу народу України і вступив у посаду Верховного Головнокомандувача, я прийняв рішення і подав рапорт на відставку, розуміючи усю відповідальність, що покладається на міністра оборони», - заявив Полторак.

Він також зазначив, що готовий допомагати новому керівництву Міністерства оборони, якщо його знання та досвід стануть у пригоді. Полторак подякував народу України, Верховній Раді і президенту за те, що йому тричі довіряли посаду міністра оборони в найважчі часи для України, коли починалася агресія Російської Федерації.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 5 червня не підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Полторака, внесене 30 травня.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак залишатиметься на своїй посаді, допоки Верховна Рада не прийме відповідне рішення щодо його відставки.

Як повідомлялося, раніше Зеленський викликав Полторака на Банкову. Полторак заявив, що на зустрічі із Зеленським порадив йому призначити «гідного» міністра оборони.

20 травня Полторак написав заяву про відставку.

Вперше його було призначено міністром у жовтні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, а в грудні того ж року було перепризначено новою Радою.

Полторак зберіг свою посаду в уряді Володимира Гройсмана.

Також Рада відмовилась відправляти у відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна.