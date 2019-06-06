Рада відмовилась відправляти Клімкіна у відставку



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Клімкін вже п’ять років очолює МЗС

За два відповідних проєкта постанов не набралось необхідних голосів

Парламент не підтримав проєкти постанов по відставці міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

За проєкт постанови про відставку Міністра закордонних справ України Клімкіна (№10367) проголосували 141 депутат.

За такий же проєкт постанови президента Володимира Зеленського (№10346) – 137 голосів.

Відставку Клімкіна підтримала «Батьківщина». Нардеп Борис Тарасюк нагадав, що 26 квітня Клімкін присвоїв дипломатичні ранги повноважного посла трьом депутатам.

«Коли ми поставили йому питання, він відповів, що це подання підписали всі його заступники. Але це неправда», - сказав Тарасюк, додавши, що цей виступ є запитом до правоохоронців.

А представник «Самопомочі» пригадала Клімкіну про Мінські угоди.

Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

5 червня комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проект постанови про звільнення Клімкіна.