Тимошенко готова до дій: «Ви обираєте наступного прем’єра» (відео)



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Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром проголосували на позачергових парламентських виборах Фото: ВО «Батьківщина»

Юлія Тимошенко заявила, що її команда готова негайно братися за роботу

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром проголосували на виборчій дільниці у київському ліцеї «Поділ».

Після голосування вона заявила журналістам, що її команда готова до дій.

«В України не залишилось часу на помилки, на експерименти. Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків, – сказала Тимошенко. - Я думаю, що наша команда, як ніхто, готова до дій. У нас є програма і стратегія розвитку України, і наша команда готова братися за роботу негайно».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова вона очолити уряд, лідер «Батьківщини» сказала: «Ви обираєте наступного прем’єра, голосуючи за майбутнє країни. Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. Тільки від вашого голосу це залежить. Але наша команда готова братися за роботу. Ми єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України».

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць. Станом на 10-ту години, залишалися невідкритими дві дільниці в Чернігівській області.