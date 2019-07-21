Зеленський поховав надії на прем’єрство Тимошенко, Гройсмана і Смєшка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський заявив, що у нього вже є люди, які можуть претендувати на місце прем'єрміністра

Прем’єрміністр не має бути колишнім прем'єром, лідером фракції чи взагалі політиком - президент

Президент Володимир Зеленський під час голосування на виборах до Верховної Ради заявив, що майбутній прем’єрміністр має бути професійним економістом, а не політиком.

За словами президента, також майбутній голова уряду не має бути колишнім прем'єром чи лідером фракції.

«Я би хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером якоїсь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, говорю. [Не знаю] наскільки я маю на це право, але хочу мати бачення», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні під час голосування Тимошенко заявила, що готова до дій. «Ви обираєте наступного прем’єра», - сказала вона журналістам і додала, що сьогодні ніхто не знає, хто буде прем’єром. «Тільки від вашого голосу це залежить, ле наша команда готова братися за роботу. Ми єдина команда, яка має програму, стратегію підняття України», - зазначила Тимошенко.

До слова, Зеленський не зізнався, за кого голосував: не хоче більше платити штрафів.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.