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    Суспільство

    Гройсман у Вінниці заявив, що «люди повинні отримати те, за що голосували»

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    Володимир Гройсман&nbsp;поспілкувався з членами ДВК та журналістами - Гройсман у Вінниці заявив, що «люди повинні отримати те, за що голосували»
    Володимир Гройсман поспілкувався з членами ДВК та журналістами

    Прем'єр вважає, що зробив абсолютно надійний вибір

    Прем’єрміністр України Володимир Гройсман проголосував на дострокових виборах до Верховної Ради у Вінниці. Відео з голосування він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Прем’єр завітав на виборчу дільницю разом із дружиною, поспілкувався з членами ДВК та журналістами.

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    «У людей є багато надій, і дуже важливо, щоб кожні вибори приносили не просто надії, а надії, які потім реалізуються, а люди отримують врешті те, за що вони голосували. Тому я зробив абсолютно надійний вибір за майбутнє України», - сказав Гройсман.

    Прем’єр зазначив, що сьогодні дуже важливо усвідомити, що майбутнє України залежатиме від кожного українця.

    Нагадаємо, Зеленський поховав надії на прем’єрство Тимошенко, Гройсмана і Смєшка.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

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