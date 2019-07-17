Гройсман спровокував скандал між лютеранською церквою і ПЦУ



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Поруч на Лютеранській, 22 розташована лютеранська кірха Фото: wikipedia.org

Кабмін віддав Помісній церкві приміщення, які просили лютерани

Сьогодні на засіданні уряду прийняли рішення про передачу Православній Церкві України будівлі в центрі Києва - для адміністративних потреб. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Православна церква України тепер має можливість для своєї діяльності – не тільки в храмах, а й в адміністративній будівлі. Зараз іде процес становлення церкви, тож уряд прийняв рішення передати приміщення. Треба з боку держави і далі допомагати», - сказав Гройсман.

Документи він особисто передав предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію під час зустрічі.

У свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що рішення уряду і справді історичне для Помісної церкви.

«Це засвідчує, що Ви – людина слова. Ми маємо довгі і партнерські стосунки між державою і Церквою. За останній час зроблено багато добрих справ. Ви завжди відгукуєтеся, коли ми звертаємося за допомогою. Ви вирішуєте ті питання, які постають не тільки перед нашою церквою, а й перед державою в цілому», – сказав митрополит Епіфаній.

«Православній церкві України передали приміщення на вул. Лютеранській, 18-20, яке було в управлінні Міністерства аграрної політики», - повідомила пресслужба Міністерства культури.

Довідка: Будівлю по вул. Лютеранській, 18-20 в Києві у 2010 році було передано у сферу управління Міністерства аграрної політики для подальшого закріплення за Українським науково-дослідним інститутом цукрової промисловості.

Будинки побудовано в кінці XIX століття і спочатку там були реальне училище і гімназія Євангелістської лютеранської громади.

Видання «КиевВласть» повідомляло, що Німецька євангелічно-лютеранська церква України в 2014 році просила передати нежитлові приміщення на Лютеранській під реставрацію для постійного користування. Там планували відкрити німецьку школу.

Поруч на Лютеранській, 22 розташована лютеранська кірха.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

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