Гройсман відсторонив главу Держрезерву



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Вадиму Мосійчуку в березні вручали обвинувальний акт

Три тижні тому «Главком» опублікував деталі аудиту Державного резерву. Вчора уряд вирішив розпочати дисциплінарне провадження по відношенню до голови Держрезерву

Вадима Мосійчука відсторонили від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву України. Відповідне розпорядження під № 452-р вчора підписав прем’єр Володимир Гройсман.

«Відсторонити Мосійчука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою Голови Державного агентства резерву України на час здійснення дисциплінарного провадження», - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, на початку червня «Главком» опублікував статтю, в якій йшлося про звіт Рахункової палати щодо результатів аудиту Державного резерву.

Рахункова палата встановила «неефективне використання» понад 1,7 млрд грн, виділених у 2017–2018 роках на управління матеріальними цінностями. Обсяг можливих недонадходжень до держбюджету склав 250 млн гривень.

Через заподіяну державі шкоду, голову Держрезерву Вадима Мосійчука рекомендували притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, в березні Вадиму Мосійчуку вручили обвинувальний акт безпосередньо після його прильоту з відпустки прямо в аеропорту «Бориспіль». Справа стосувалась переміщення зерна у 2017 році з ДО «Хлібна база №85», що під Харковом, на ДП «Златодар» (м. Золотоноша Черкаської обл).

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