Консерви прострочені, паливо неякісне, а зерно зникло. Що показала ревізія Держрезерву?

Звіт Рахункової палати ховали від зайвих очей три місяці

Рахункова палата відзвітувала про результати аудиту Державного резерву. Наприкінці травня на сайті Верховної Ради був оприлюднений відповідний звіт. Як вдалося з’ясувати «Главкому», сам документ був готовий ще наприкінці зими, але його зміст був настільки скандальним, що публікацію вирішили відтермінувати. Принаймні, до закінчення виборів. Так і сталось. Звіт показали лише після інавгурації нового президента.

За результатами аудиту, Рахункова палата встановила: понад 1,7 млрд грн, виділені у 2017–2018 роках на управління матеріальними цінностями державного матеріального резерву, були «використані неефективно». Це трапилось «через несвоєчасні та непродуктивні управлінські рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державного агентства резерву».

За розрахунками аудиторів, обсяг можливих недонадходжень до держбюджету – чверть мільярда гривень. Через заподіяну державі шкоду, голову Держрезерву Вадима Мосійчука рекомендовано притягнути до дисциплінарної відповідальності. Рахункова палата наполягає на передачі інформації про виявлені ознаки кримінальних правопорушень до Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро.

Проте правоохоронними структурами, включно зі згаданими, давно ведуться розслідування порушень Мосійчука, йому ще 2016 року було присвоєно процесуальний статус обвинуваченого, але НАБУ не оголошує підозру.

На посаду голови Держрезерву Вадима Мосійчука призначив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у червні 2015 року за поданням на міністра Айвараса Абромавічуса. Тоді Мосійчука називали керівником «європейського типу» через гарне знання англійської мови, а він заявляв про «нульову толерантність до корупції» (фото: gosrezerv.gov.ua)

Державний резерв країни — це особливий стратегічний запас продовольства, зерна, нафтопродуктів та інших товарів на випадок війни чи стихійного лиха. Державний резерв потрібен також для стабілізації економіки країни.

Вердикт Рахункової палати

У чому ж звинувачують керівництво Держрезерву. «Главком» вибрав «найдорожчі» звинувачення, озвучені аудиторами. Головні з них: залучення непотрібних посередників, які наживались на державних закупівлях, нестача матеріальних цінностей, зокрема зерна на елеваторах, та оборудки із землею, яка є у віданні Держрезерву.

До резерву закладалися матеріальні цінності та оплачувалася їхня вартість без належного підтвердження якості. Посадовими особами Держрезерву, які підписували відповідні документи, завдано інтересам держави збитків на суму понад 318 млн гривень. Якість 9,6 млн тонн дизельного палива, закладеного до держрезерву у 2017 році, вартістю 240 млн грн належно не підтверджена сертифікатами відповідності та паспортами якості. Паливо зберігається без зазначених документів, товар з різною датою виготовлення і різним строком зберігання змішувалося в одних резервуарах. Держрезерв не забезпечив виконання договору з ТОВ Торговий дім «Сокар Україна» щодо поставки дизпалива: несвоєчасно проведено розрахунки. Як наслідок, Господарський суд Києва за позовом постачальника стягнув з Держрезерву понад 11,5 млн грн штрафних санкцій (апеляційне оскарження триває). В цілому через залучення посередників до поставок під час закладки дизпалива неекономно використано майже 10, 5 млн грн з бюджету. Водночас у зв’язку з перенесенням термінів постачання – без застосування до постачальників санкцій (неустойки) втрачено можливість надходження до держбюджету майже 80,7 млн грн. Постачальником не підтверджено якість закладених до держрезерву в 2017 році 1,2 млн банок м'ясних консервів вартістю майже 62 млн грн. Крім того, під час поставки 600 тис. банок консервів належно не підтверджено якість упаковки. В цілому через залучення посередників під час закладки консервів неекономно використано 648 тис. грн. У зв’язку з перенесенням термінів постачання без застосування неустойки втрачено понад 30 млн грн. Якість закладених до резерву у 2017 році 762 тис. банок рибних консервів вартістю понад 16 млн грн не підтверджено висновком санепідемекспертизи на споживчу тару. Через залучення посередників неекономно використано майже 17 млн грн з бюджету. У цілому бездіяльність посадових осіб Держрезерву щодо укладання додаткових угод до договорів для перенесення термінів постачання матеріальних цінностей без застосування неустойки за прострочення поставки призвели до втрат у 2017–2018 роках понад 128 млн грн. Залучення посередників до угод під час закупівлі соняшникової олії та чаю призвело до неекономного використання бюджетних коштів понад 856 тис. грн. Через рішення керівників з Держрезерву у безспірному порядку на підставі рішень суду стягнено 682,6 тис. грн. Державним підприємством «Новотроїцький елеватор» не забезпечено належного зберігання зерна, що спричинило нестачу 400,7 тонни пшениці і жита. Держкомбінатом «Прогрес» не забезпечено реєстрацію речових прав на три земельні ділянки, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, який надано рішенням Київської міської ради у 2014 році. Держпідприємством «Хлібна база №76» не забезпечено реєстрацію речових прав на нерухоме майно державного підприємства «Вознесенський КХП» (будівлі), а також відповідні земельні ділянки. У 2017–2018 роках було прийнято неякісно надані послуги зі зберігання зерна та сплачено за них понад 4,14 млн грн. (ДП «Хлібна база №76» – понад 3,44 млн грн, ДП «Новотроїцький елеватор» – 702,6 тис. грн).

Повну версію звіту Рахункової палати можна прочитати тут.

Історія «нульової толерантності до корупції»

«Главком» вже повідомляв про те, як наприкінці березня просто в аеропорту голову Держрезерву затримала Держприкордонслужба. Тоді прокурори вручили Мосійчуку обвинувачення у справі про переміщення зерна у 2017 році з Хлібної бази №85, що під Харковом, на ДП «Златодар» (м. Золотоноша на Черкащині). «Порушивши усі можливі норми, вручили обвинувальний акт у справі переміщення зерна з харківської бази №85 на підприємство «Златодар», — заявив тоді Мосійчук.

30 березня 2019 року Вадима Мосійчука, який повертався з родиною з відпустки, в аеропорту зустрічала прокуратура

А за пів року до згаданого інциденту – восени минулого року голову Держрезерву урядовим розпорядженням від 3 жовтня 2018 року притягнуто до дисциплінарної відповідальності. А вже наступного дня прокуратура Києва провела у нього обшук та вручила підозру – за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Депутат Сергій Каплін звернувся з вимогою звільнити Вадима Мосійчука з посади ще наприкінці минулого року. Листи, адресовані до президента Порошенка та прем’єра Гройсмана, містили детальний опис махінацій із зерном, штучним банкрутством хлібних баз і т. д. Йдеться там й про роззброєння і скорочення відомчої воєнізованої пожежної охорони підпорядкованих режимних підприємств… «У сукупності наведених вище фактів є підстави вважати, що йдеться про вчинення злочину, що межує з диверсією і державною зрадою», – написав депутат.

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«Всупереч вимогам закону, у грудні 2017 року без дозволу уряду голова Держрезерву самовільно здійснив реалізацію недоторканого запасу зерна. Законом передбачено, що відпуск зерна може відбуватися лише за умови попереднього закладення до держрезерву необхідної його кількості. Упродовж 2018 року запаси так і не були поповнені. Таким чином запаси зерна становлять 5% від затвердженого урядом рівня накопичення. У разі виникнення необхідності це дозволить забезпечити двотижневий термін життєдіяльності держави замість передбаченого двомісячного терміну. Це підтверджується листом Мінекономрозвитку від 28.12.2017», – йшлося у зверненні Капліна до президента.

(Тут дати депутатське звернення - «а-20.12.2018._ДЕПУТ_З....» - до президента…. І такий же за змістом лист до прем’єра - «аа-20.12.2018._ДЕПУТ_З...»

Прострочена тушонка в подарунок

І вже зовсім нещодавно м`ясні консерви Держрезерву, в яких закінчувався термін придатності, на безоплатній основі передали Запорізькій, Луганській обласним адміністраціям та Чернівецькій міській раді на соціальні потреби – відповідне розпорядження Кабінет міністрів видав 10 квітня. Але стався конфуз.

Про нього у Facebook написав народний депутат Максим Бурбак. За його інформацією, товарні цінності держави пустили на банальний підкуп виборців. За даними депутата, у Чернівцях координував цю оборудку «самопроголошений міський голова» Василь Продан – він «почав готуватись до своєї легітимізації через перемогу на виборах… Налагодивши через своїх поплічників зв’язки з Держрезервом (структура потужна і багата на корупційні скандали) домовився про передачу Чернівцям тушонки, сардин та олії на суму біля 3,3 млн гривень… Все це повинно було роздаватись працівниками міськради та депутатами-запроданцями на визначених округах», – повідомив Максим Бурбак.

Але Продану так і не вдалося довести справу до «логічного завершення» – 23 квітня суд поновив на посаді справжнього мера Чернівців Олексія Каспрука, який відразу ж поламав всю цю схему підкупу виборців простроченими консервами. Проте малозабезпечені родини та багатодітні матері почали навіть пікетувати Чернівецьку міськраду, вимагаючи у Каспрука не відмовлятися від партії безкоштовної тушонки з Держрезерву.

На резонансний скандал прореагував в ефірі телеканалу «Чернівці» народний депутат Микола Федорук – він вважає, що продукти Держрезерв мав би передати не Чернівцям, а бійцям на фронті. «Тож я прекрасно розумію, що це – афера. Безкоштовним буває тільки сир у мишоловці. Як на мене, це виглядає так: роздати «своїм» і сказати, що це – від нас... І зробити це як система «гречка». Цю тушонку треба було утилізувати і спожити ще пів року тому! А сьогодні має бути розуміння, що ця тушонка непридатна для використання», – обурювався депутат.

Наталка Прудка, для «Главкома»