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Генсек ООН прибув до Львова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Генсек ООН прибув до Львова
Антоніу Гутерреш приїхав до України за запрошенням президента Зеленського
Офіс генсека ООН/Twitter

Також до України прибуде президент Туреччини Раджеп Тайїп Ердоган

До Львова з робочим візитом приїхав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Завтра, 18 серпня він має провести там зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомив офіс речника ООН.

«Генеральний секретар ООН приїхав до України за запрошенням президента Зеленського», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що спершу Гутерреш зустрінеться із президентами України та Туреччини, а наступного дня має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів, який запрацював на експорт українського збіжжя після «зернової угоди». Серед тем візиту Гутерреша до України буде обговорення напрацювань щодо «зернової угоди», ситуація на захопленій Запорізькій АЕС та місія до Оленівської колонії, де загинули десятки українських військовополонених.

Перед поверненням до Нью-Йорка, Гутерреш також приїде до Стамбула, щоб відвідати Спільний координаційний центр, створений у межах угоди про експорт зерна з України.

Раніше повідомлялося, що Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.

Теги: Володимир Зеленський зерно Львів Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Генсек ООН війна в Україні

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