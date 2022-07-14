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    Політика

    Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море

    Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море - Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море
    Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море
    фото з відкритих джерел

    Наступного тижня делегації України та Росії знову зустрінуться в Туреччині, щоб узгодити всі деталі і підписати відповідну угоду

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів про великий крок вперед щодо експорту українського зерна. Про це Гутерріш написав у Twitter.

    «Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», – зазначив він.

    Нагадаємо, 13 липня у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

    Представники Туреччини, Росії, України та ООН досягли домовленості щодо вивезення зерна з України, у Стамбулі буде створено координаційний центр.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. І закликав його забезпечити «зерновий коридор» для вивезення українського зерна через Чорне море. Також переговори з турецьким президентом провів і глава Української держави Володимир Зеленський. В рамках телефонної розмови лідери двох країн обговорили питання відновлення експортних маршрутів через Чорне море.

    Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.

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    Теги: росія окупанти Чорне море ООН війна зерно Україна Антоніу Гутерріш Генсек ООН окупація море #stoprussia
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    Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море