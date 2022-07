Генсек ООН заявив про прогрес в експорті українського зерна через Чорне море

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів про великий крок вперед щодо експорту українського зерна. Про це Гутерріш написав у Twitter.

«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», – зазначив він.

A ray of hope in a world darkened by crises.



Today in Istanbul, we have seen a major step forward to ensure the export of Ukrainian food products through the Black Sea.



I salute the commitment of all those working to secure an agreement for our common humanity.