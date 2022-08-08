Обстріли Запорізької АЕС: генсек ООН виступив із заявою

Очільник ООН вважає атаки по атомній електростанції «самогубством»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам – Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) – доступ до Запорізької АЕС. Про це Гутерреш заявив під час пресконференції в Японії, де він був присутній на меморіальній церемонії миру в Хіросімі, присвяченій роковинам атомного бомбардування, пише Reuters.

«Будь-який напад на атомну станцію – це самогубство… Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов стабілізації станції», – зазначив він.

Генсек ООН також вважає, що повномасштабна війна РФ проти України «може затягнутися», а якщо росіяни застосують ядерну зброю, «то, скоріш за все, вже не буде жодної ООН, щоб якось на це відреагувати».

Гутерреш переконаний, що ядерна війна знищить усю планету. Він закликав країни, що мають ядерну зброю, присягнутися, що вони ніколи її не застосують першими, і тим більше не загрожуватимуть цим країнам, які не мають ядерної зброї.

«Якби не ядерна зброя, війна в Україні була б набагато менш небезпечною», – сказав він, не уточнюючи, хто з ядерною зброєю загрожує миру.

На думку генсека ООН, ризик ядерної конфронтації знову виник через кілька десятиліть після холодної війни. Навіть натяки на застосування ядерної зброї неприпустимі.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.