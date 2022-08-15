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Від Telegram-каналу Ради відписалося 7 тис. людей. Нардепка розповіла про скандал

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Від Telegram-каналу Ради відписалося 7 тис. людей. Нардепка розповіла про скандал
Комітет закордонних справ у виїзному засіданні на Сумщині 
фото: Ірина Геращенко / Facebook 

«Непрофесійний, малооперативний, заангажований і цензурований партійний листок» 

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook розповіла про те, що за останній тиждень від Telegram-каналу Верховної Ради відписалося 7 тис. підписників.  За словами Геращенко, причина в тому, що «читати партійну листівку «Слуги народу» під виглядом сторінки парламенту – дурна справа».

«На Telegram-каналі Верховної Ради – рознарядка. Щодня обов’язково (як і в марафоні) пані Шуляк (лідерка «Слуг народу» Олена Шуляк – ред.), із титром – керівник партії «Слуга народу», і ще обов’язково 10 слуг і керівництво парламенту, яке повністю влаштовує цензура. Щодня – про концерт Вакарчука. Свят зараз робить дійсно фантастичні речі для України, підтримуючи і надихаючи своєю творчістю мільйони українців. Але він не депутат Верховної Ради. Громадський діяч – так», – написала Геращенко.

Геращенко обурилася, що на вихідних, «коли парламентські соцмережі постили картинки», комітет закордонних справ був у виїзному засіданні на Сумщині, де зустрілися з військовими і цивільними, відвідали постраждалі регіони, заслухали інформацію про факти геноциду, масових страт українців, тортур, катувань. Депутати відвідали зруйновану Охтирську ТЕЦ, проголосували за заяву до парламентів світу щодо небезпечної ситуації навколо Запорізької АЕС.  

«Я оперативно написала про цю важливу поїздку комітету на своїх сторінках. Примітно, але цю інформацію, попри те, що там йдеться про представників різних фракцій, розмістили на сторінці «Європейська Солідарність». Бо там працюють професійні люди, які не ділять країну і парламент. А в соцмережах Верховної Ради – ні», – нарікає Геращенко.

Парламентарка закликала людей підписуватися на сторінки «Європейської Солідарності» і відписуватися від Telegram-каналу Верховної Ради, бо там «непрофесійний , малооперативний, заангажований і цензурований партійний листок, на жаль». 

Нагадаємо, нещодавно Геращенко заявила, що Національний телемарафон, який фінансується українськими платниками податків, є зачисткою інформаційного поля та підміною воєнної цензури на політичну.

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Теги: Верховна Рада Ірина Геращенко ТЕЦ АЕС

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