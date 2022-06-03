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    Політика

    Нардепка Геращенко насварила Тихановську за вигадку про «допомогу Білорусі»

    Ірина Геращенко насварила Світлану Тихановську за її скандальну фразу про те, як білоруси нібито допомоги захистити Київ від рашистів - Нардепка Геращенко насварила Тихановську за вигадку про «допомогу Білорусі»
    Ірина Геращенко насварила Світлану Тихановську за її скандальну фразу про те, як білоруси нібито допомоги захистити Київ від рашистів
    фото: Facebook Геращенко

    Білоруська опозиціонерка визнала, що її слова про «участь» білорусів у обороні Києва були помилкою

    Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко зустрілася на Братиславському форумі глобальної безпеки із екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською – і нагадала їй слова про «допомогу білорусів» Україні під час рашистської атаки на Київ. Про це співголова найбільшої опозиційної фракції у Верховній Раді написала у Facebook.

    «Я звернула увагу на її некоректну заяву, зроблену кілька тижнів тому, мовляв, білоруси врятували Київ від взяття його російськими військами, бо «російська армія не почувалася комфортна на наших землях», – пояснила представниця України.

    Ірина Геращенко пояснила Світлані Тихановській, як ті її слова сприйняли в Україні, особливо зважаючи на байдужість більшості жителів Білорусі до допомоги режиму Олександра Лукашенка російським агресорам. «Ми ніколи не забудемо, що саме з білоруської території вдерлися в Україну російські окупаційні війська, це ганьба , яка назавжди буде з Мінськом», – запевнила співголова парламентської фракції «ЄС».

    Геращенко наголосила у розмові з Тихановською, що Україна чекає від білоруської опозиції максимально точних і чітких формулювань, коли йдеться про російсько-українську війну.

    У коментарях до посту українська депутатка додала, що заявила усе це опонентці у кулуарах, а не під час панелі, де та виступала, винятково з поваги до білоруського спротиву. «Хоч дуже хотілося», – зауважила українська нардепка.

    Також вона розповіла про реакцію Світлани Тихановської. Екссуперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, за словами Геращенко, заявила, що «усі політики роблять маленькі помилки», а потім почала дуже поспішати кудись.

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    Нагадаємо, у травні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вляпалася у скандал із заявою з приводу того, що російський наступ на Київ провалився, зокрема, завдяки білорусам. У інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» вона висловила думку, що росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.

    Ці слова білоруської опозиціонерки викликали бурхливу реакцію в Україні – як серед політиків, так і поміж звичайних громадян.

    Теги: Білорусь війна Ірина Геращенко Україна Світлана Тихановська
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    Нардепка Геращенко насварила Тихановську за вигадку про «допомогу Білорусі»