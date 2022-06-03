Нардепка Геращенко насварила Тихановську за вигадку про «допомогу Білорусі»

Ірина Геращенко насварила Світлану Тихановську за її скандальну фразу про те, як білоруси нібито допомоги захистити Київ від рашистів

Білоруська опозиціонерка визнала, що її слова про «участь» білорусів у обороні Києва були помилкою

Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко зустрілася на Братиславському форумі глобальної безпеки із екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською – і нагадала їй слова про «допомогу білорусів» Україні під час рашистської атаки на Київ. Про це співголова найбільшої опозиційної фракції у Верховній Раді написала у Facebook.

«Я звернула увагу на її некоректну заяву, зроблену кілька тижнів тому, мовляв, білоруси врятували Київ від взяття його російськими військами, бо «російська армія не почувалася комфортна на наших землях», – пояснила представниця України.

Ірина Геращенко пояснила Світлані Тихановській, як ті її слова сприйняли в Україні, особливо зважаючи на байдужість більшості жителів Білорусі до допомоги режиму Олександра Лукашенка російським агресорам. «Ми ніколи не забудемо, що саме з білоруської території вдерлися в Україну російські окупаційні війська, це ганьба , яка назавжди буде з Мінськом», – запевнила співголова парламентської фракції «ЄС».

Геращенко наголосила у розмові з Тихановською, що Україна чекає від білоруської опозиції максимально точних і чітких формулювань, коли йдеться про російсько-українську війну.

У коментарях до посту українська депутатка додала, що заявила усе це опонентці у кулуарах, а не під час панелі, де та виступала, винятково з поваги до білоруського спротиву. «Хоч дуже хотілося», – зауважила українська нардепка.

Також вона розповіла про реакцію Світлани Тихановської. Екссуперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, за словами Геращенко, заявила, що «усі політики роблять маленькі помилки», а потім почала дуже поспішати кудись.

Нагадаємо, у травні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вляпалася у скандал із заявою з приводу того, що російський наступ на Київ провалився, зокрема, завдяки білорусам. У інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» вона висловила думку, що росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.

Ці слова білоруської опозиціонерки викликали бурхливу реакцію в Україні – як серед політиків, так і поміж звичайних громадян.